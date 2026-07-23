При просрочке платежа арендный iPhone превратится в «тыкву» — будут работать лишь звонки, часы, настройки, App Store, «Кошелек» и еще несколько приложений

Также Apple сможет заблокировать сброс устройства к заводским настройкам до полного погашения задолженностиВ бета-версии iOS 27 обнаружен программный код, указывающий на появление нового механизма защиты для программы рассрочки Apple Upgrade.
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