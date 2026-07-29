Россия закрыла «зерновой коридор» Украины, удары по портам и судам продолжаются ВС РФ продолжают нанесение ударов по портам и грузовым судам Укра.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Россия закрыла «зерновой коридор» Украины, удары по портам и судам продолжаются ВС РФ продолжают нанесение ударов по портам и грузовым судам Укра.
Свежие комментарии