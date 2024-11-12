Поступили запросы на покупку российских Су-57

Поступили запросы на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом ТАСС на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии