С раннего утра сотрудники Дептранса и ЦМДДТ изучили камеры видеонаблюдения, нашли "хундай", подпадающий под описание и время.
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С раннего утра сотрудники Дептранса и ЦМДДТ изучили камеры видеонаблюдения, нашли "хундай", подпадающий под описание и время.