В Брянске скончался сбитый пьяным водителем 16-летний мотоциклист

Уважаемые родители, сколько еще трагедий должно произойти, чтобы вы задумались о жизни своих детей? Поймите, что приобретая мотоцикл (мопед), вы фактически вкладываете в руку ребенка заряженное оружие, которое может выстрелить в любой момент! .
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