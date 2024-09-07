МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    И рыбку скушать и на хрень залезть поглубже, так больше не получится, халява закончилась. Хочешь работать в России, о..."Наш бизнес украл...
  • Лев Добрый
    Слушай, ты наркоман-клоун, чтобы так встретили, надо это право заслужить или ты тоже себя считаешь президентом равным..."Кричал и бил рук...
  • Eduard
    Боров!Новый глава МИД У...

"Трёхсотые" быстро становятся "двухсотыми": ВСУ не могут выйти из Курской области. Зеленский обратился к НАТО

"Трёхсотые" быстро становятся "двухсотыми": ВСУ не могут выйти из Курской области. Зеленский обратился к НАТО

Коллаж: Царьград23,4K прочтений Сегодня В Курской области продолжается атака ВСУ. При этом у противника сложилась непростая ситуация: выйти из приграничья они не могут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Людмила Кудынюк
А если он имеет ввиду атомное оружие, а у него наглости хватит, а вы думаете всё про дипломатию.
Ответить
15 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Зеленский и Рада уже никто, о чем с ними говорить? Стереть с лица земли всю эту погань!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх