Полезные свойства авокадо вас удивят

Ученые рекомендуют включить в свой рацион авокадо. Согласно результатам исследований, регулярное потребление даже небольшого количества этого фрукта позволяет улучшить ряд показателей здоровья и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые рекомендуют включить в свой рацион авокадо. Согласно результатам исследований, регулярное потребление даже небольшого количества этого фрукта позволяет улучшить ряд показателей здоровья и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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