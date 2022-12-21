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Полезные свойства авокадо вас удивят

Ученые рекомендуют включить в свой рацион авокадо. Согласно результатам исследований, регулярное потребление даже небольшого количества этого фрукта позволяет улучшить ряд показателей здоровья и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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