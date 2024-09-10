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Парламентская газета

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На ВЭФ обсудили стратегии обеспечения лекарственной безопасности

На ВЭФ обсудили стратегии обеспечения лекарственной безопасности

Открывая дискуссию, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин подчеркнул, что майским Указом Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» биоэкономика определена как одно из основных направлений обеспечения технологической независимости.

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