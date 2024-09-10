На ВЭФ обсудили стратегии обеспечения лекарственной безопасности

Открывая дискуссию, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин подчеркнул, что майским Указом Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» биоэкономика определена как одно из основных направлений обеспечения технологической независимости.