Международный криминал набирает силу. Смогут ли полицейские России и США объединиться в борьбе с ним? «Сегодня все решают политики»

Страна и люди

Эксперт РСМД Наумов: Международный криминал — не главный противник для Трампа Возвращение Дональда Трампа в Белый дом дало повод аналитикам рассуждать о возможных позитивных изменениях в российско-американских отношениях, включая и международное полицейское сотрудничество.