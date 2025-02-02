Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 303 подписчика

Международный криминал набирает силу. Смогут ли полицейские России и США объединиться в борьбе с ним? «Сегодня все решают политики»

Международный криминал набирает силу. Смогут ли полицейские России и США объединиться в борьбе с ним? «Сегодня все решают политики»

Эксперт РСМД Наумов: Международный криминал — не главный противник для Трампа Возвращение Дональда Трампа в Белый дом дало повод аналитикам рассуждать о возможных позитивных изменениях в российско-американских отношениях, включая и международное полицейское сотрудничество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Конкин
Очередной Кац предлагает сдаться!
Ответить
20 час.
наверх