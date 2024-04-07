Индийцы вместо ИИ

IT-сообщество по всему миру бушует и улюлюкает: одного из главных технологических гигантов Amazon уличили в том, что вместо прорывных технологий он использовал труд обычных людей, нанятых для экономии в Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии