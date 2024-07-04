Вакцинацию против вируса папилломы человека включили в национальный календарь прививок Казахстана

Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок Казахстана и считается признанным методом профилактики папилломавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в том числе рака шейки матки.
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