«Сделано волшебниками». В корпорации отточили искусство премирования

В суде разбирались с тем, как в КРРК стимулировали себя материально Текст и фото: Антонина Кябелева 11 апреля в Арбитражном суде Карелии продолжилось рассмотрение спора, возникшего после проверки Минфином Карелии деятельности АО «Корпорация развития Республики Карелия» (КРРК) за 2020-2022 годы.