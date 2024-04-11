«Сделано волшебниками». В корпорации отточили искусство премирования

В суде разбирались с тем, как в КРРК стимулировали себя материально Текст и фото: Антонина Кябелева 11 апреля в Арбитражном суде Карелии продолжилось рассмотрение спора, возникшего после проверки Минфином Карелии деятельности АО «Корпорация развития Республики Карелия» (КРРК) за 2020-2022 годы.
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