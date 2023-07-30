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Бен Чилуэлл: «С удовольствием стал бы капитаном «Челси». Эта роль раскрывает все лучшее во мне»

«Уверен, вы уже слышали это от многих игроков. Это «Челси», так что я с удовольствием стал бы капитаном.

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