Происшествия

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За месяц проведения «секретной операции» жительница Иркутской области лишилась 170 тысяч рублей

Поверив лжеправоохранителю, жительница Шелехова перевела деньги аферистам, считая, что помогает разоблачить мошенников.

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