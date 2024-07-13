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Месси об уходе из сборную Аргентины: «Мне было всего 29-30 – сумасшествие. Вернуться было лучшим решением. Я хотел снова стать частью команды»

Месси об уходе из сборную Аргентины: «Мне было всего 29-30 – сумасшествие. Вернуться было лучшим решением. Я хотел снова стать частью команды»

 С Месси в составе сборная Аргентины выходила в финал ЧМ-2014, финалы Кубка Америки 2015 и 2016 годов, но уступала.

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