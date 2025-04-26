ПВО уничтожает вражеский БПЛА в Ростове: угрозы для местных жителей нет

В Миллеровском районе Ростовской области силы ПВО нейтрализовали беспилотник. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь заявил, что жертв и разрушений нет, согласно предварительным данным.
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