Не люблю Котов

Марина Никулина Выдумывает. Где берет... Взять нажать на кнопку Стоп, а потом на разблокировку двери. И всех дел. Да и потопа не будет. Чел даже не пользовался стиралкой никогда

Виктория Виктория Можно позавидовать вашему самообладанию, а также самоуверенности, но знаете, что судьба преподносит такие сюрпризы таким, как вы самоуверенным, что они надолго теряют самообладанием.....