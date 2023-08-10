ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Не люблю Котов

Не люблю Котов

- Не люблю котов, - говорил муж и морщился. Ну, что тут поделаешь. Ну, не любит. Но женщине очень хотелось мягкого, ласкового пушистика.

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Комментарии
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Марина Никулина
Выдумывает. Где берет... Взять нажать на кнопку Стоп, а потом на разблокировку двери. И всех дел. Да и потопа не будет. Чел даже не пользовался стиралкой никогда
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13 час.
Виктория Виктория
Можно позавидовать вашему самообладанию, а также самоуверенности, но знаете, что судьба преподносит такие сюрпризы таким, как вы самоуверенным, что они надолго теряют самообладанием.....
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12 час.
ВВ
Виктория Виктория
Спасибо, Олег, за вашу доброту. Это КОШКИ нас выбирают, а не мы их....
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12 час.

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