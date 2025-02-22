Россиянам рассказали, как получить сразу три пенсии

Выплата доступна от стран ЕАЭС по соглашению о пенсионном обеспечении Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, как россияне могут получить сразу три пенсии.
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