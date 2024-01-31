Times: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вслед за начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения сменить Валерия Залужного на посту главнокомандующего ВС страны, сообщает Times.
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