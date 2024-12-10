Как провести праздники Иринарха Севастийского и Сойка-вещунья 11 декабря

11 декабря — день, который в русской традиции насыщен особым значением и уникальными обычаями. В этот день церковь вспоминает Иринарха Севастийского, святого, чья жизнь оставила неизгладимый след в духовной культуре.
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