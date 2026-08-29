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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о «Локомотиве»: «Не стоит ждать борьбы за тройку, но приемлемый уровень при 2-3 приобретениях эта команда должна держать. Нужны люди в атаке»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах «Локомотива» в Альфа-Банк РПЛ .

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