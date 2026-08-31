Владимир Липко намерен стать офицером армии РФ для борьбы с нацизмом

Бывший украинский военный Владимир Липко, получивший статус беженца в России, планирует подписать контракт с Вооруженными силами РФ.
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