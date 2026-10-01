Новый сезон на «Карусели». Премьеры сентября

С 7 сентября в 19:00 — новый сезон увлекательного мультсериала «Пин-Код 2.0» (0+). Легендарные Смешарики возвращаются! В новом сезоне любимые герои снова отправятся в невероятные путешествия — от микромиров до далеких галактик, чтобы просто и с юмором объяснить детям сложные законы физики, химии и биологии.
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