В Иванове суд постановил закрыть швейный цех в жилом доме

Швейный цех на улице 9 Января может прекратить свою работу в связи с решением суда.Фрунзенским районным судом Иванова удовлетворены требования о запрете деятельности швейного цеха, который расположен в многоквартирном доме на улице 9 Января.
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