Путин: Россия уверенно занимает первое место по поставкам нефти и газа в КНР

Россия занимает первое место по объему поставок нефти и газа потребителям Китая, а также входит в число мировых лидеров среди экспортеров угля и сжиженного природного газа (СПГ).
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