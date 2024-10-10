В Самарской области 17 школ оснастили беспилотниками: для чего

САМАРА, 10 октября, ФедералПресс. В конце прошлого года Самарская область стала получателем федеральной субсидии на реализацию региональных проектов, направленных на поддержку российской индустрии беспилотных авиационных систем (БАС).
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