В Якутии завершено дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве

Следователем МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении двоих учредителей и руководителей организаций, которые обвиняются в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.