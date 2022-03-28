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В Якутии завершено дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве

Следователем МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении двоих учредителей и руководителей организаций, которые обвиняются в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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