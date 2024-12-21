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Рубен Семеду: «Разница между Катаром и Европой – в безопасности. В Дохе семья спокойна, можно делать то, что тебе нравится»

– Вы уже несколько лет живете в Катаре. Как поживаете и что нашли здесь? – По правде говоря, я нашел здесь второй дом.

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