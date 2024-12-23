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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Град» поддерживая наступление войск группировки «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчет РСЗО «Град» поддерживая наступление войск группировки «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Получив разведданные, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км по целям, находящимся в лесополосе.

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