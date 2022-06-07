Идеология. Что Россия может дать миру кроме углеводородов и "Калибров"

Итак, начавшийся очередной передел мира (а он начался, это как бы факт неоспоримый) принесет очень много изменений на политической и (особенно) экономической карте мира.
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