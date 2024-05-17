Путин обсудил с Си Цзиньпином «перспективы тесного сотрудничества»

Российский лидер раскрыл ключевую тему переговоров с китайским коллегой. Президент РФ Владимир Путин начал второй день своего государственного визита в Китай с возложения цветов к памятнику советским воинам в Харбине, погибшим в боях за освобождение КНР.
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