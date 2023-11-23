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В Кузбассе девушка угрожала избить сына, чтобы привлечь внимание его отца

В Кузбассе девушка угрожала избить сына, чтобы привлечь внимание его отца

23-летняя жительница города Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области угрожала издеваться над своим 4-месячным сыном назло его отцу, который не уделяет ей внимания, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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