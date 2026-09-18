Iconic British Children's Character Used To Push Net Zero Propaganda Authored by Steve Watson via Modernity News, Bob the Builder, the stop-motion tradesman who once built houses, has been hauled out of retirement to install solar panels, home batteries and "low carbon heating" for German-owned energy giant E.
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