Zero Hedge
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Zero Hedge

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Iconic British Children's Character Used To Push Net Zero Propaganda

Iconic British Children's Character Used To Push Net Zero Propaganda

Iconic British Children's Character Used To Push Net Zero Propaganda Authored by Steve Watson via Modernity News, Bob the Builder, the stop-motion tradesman who once built houses, has been hauled out of retirement to install solar panels, home batteries and "low carbon heating" for German-owned energy giant E.

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