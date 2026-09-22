❗️ Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия Парламент Литвы поддержал инициативу об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение на территории страны оружия массового поражения, включая ядерное.
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