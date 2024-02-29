В России снова можно оплатить подписку на платформу для обучения WordWall

Сервис GetPayAll позволил российским пользователям вновь оплачивать подписку на WordWall.Платформа WordWall для создания учебных и прочих материалов, в том числе интерактивных, снова стала доступна для россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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