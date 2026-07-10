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Овчинский: в Рязанском районе Москвы появятся четыре ЖК по программе реновации

Овчинский: в Рязанском районе Москвы появятся четыре ЖК по программе реновации

В Рязанском районе Москвы по программе реновации построят четыре дома. Их возведут на месте сноса расселенных домов старого фонда, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

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