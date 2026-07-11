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Надбавка за советский стаж: почему обещанные 1500 рублей получат далеко не все пенсионеры

Надбавка за советский стаж: почему обещанные 1500 рублей получат далеко не все пенсионеры

Разговоры о надбавке в 1500 рублей за советский стаж заполонили медиапространство, однако за красивой цифрой скрывается жесткая реальность.

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