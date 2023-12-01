Инвестор из Петербурга выиграл суд у ВТБ из-за принудительной продажи активов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск частного инвестора Василия Кошелева к банку ВТБ — он требовал возместить убытки из-за принудительного закрытия позиций по акциям Сбербанка, Газпрома и нескольких выпусков ОФЗ на брокерском счете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии