Инвестор из Петербурга выиграл суд у ВТБ из-за принудительной продажи активов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск частного инвестора Василия Кошелева к банку ВТБ — он требовал возместить убытки из-за принудительного закрытия позиций по акциям Сбербанка, Газпрома и нескольких выпусков ОФЗ на брокерском счете.