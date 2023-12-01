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  • Малик Гумеров
    Кто такую ахинею несусветную сочиняет ? Не поленился ведь столько фуфла нарисовать !                            ...Что такое плавающ...
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Инвестор из Петербурга выиграл суд у ВТБ из-за принудительной продажи активов

Инвестор из Петербурга выиграл суд у ВТБ из-за принудительной продажи активов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск частного инвестора Василия Кошелева к банку ВТБ — он требовал возместить убытки из-за принудительного закрытия позиций по акциям Сбербанка, Газпрома и нескольких выпусков ОФЗ на брокерском счете.

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