В ходе КТО в ингушском Карабулаке ликвидировали 6 боевиков, предварительно, приверженных ИГ

В городе Карабулаке в Ингушетии завершили спецоперацию по ликвидации шести боевиков, которые, по предварительным данным, были сторонниками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
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