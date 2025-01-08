Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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30 изделий, на создание которых вдохновила сама природа

30 изделий, на создание которых вдохновила сама природа

Неважно, создаёте ли вы украшения, занимаетесь гончарным искусством или шьёте на старой швейной машинке, доставшейся вам от бабушки, — суть проектов «сделай сам» заключается в том, что в результате вы получаете материальное воплощение вашей фантазии.

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Т
Татьяна
Кроме граната, ничего не  зацепило! Гранат великолепен!!!!!!!!!!Спасибо автору!
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