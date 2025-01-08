30 изделий, на создание которых вдохновила сама природа

Неважно, создаёте ли вы украшения, занимаетесь гончарным искусством или шьёте на старой швейной машинке, доставшейся вам от бабушки, — суть проектов «сделай сам» заключается в том, что в результате вы получаете материальное воплощение вашей фантазии.