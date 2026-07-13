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Показаны кадры провальной атаки иностранных наёмников ВСУ под Степногорском

Показаны кадры провальной атаки иностранных наёмников ВСУ под Степногорском

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена очередная провальная попытка боевиков ВСУ атаковать российские позиции в районе Степногорска на Западно-Запорожском участке линии боевого соприкосновения.

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