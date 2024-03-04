Профилактика мошенничеств. Очередная встреча из цикла прошла с сотрудниками Медиацентра Салехард

Очередная встреча из цикла прошла с сотрудниками Медиацентра Салехард. Инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по городу Салехарду Мария Демина рассказала о распространенных видах мошенничества и схемах обмана, призывая всех быть осторожными и не делиться конфиденциальной информацией с незнакомыми лицами.
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