Профилактика мошенничеств. Очередная встреча из цикла прошла с сотрудниками Медиацентра Салехард

Очередная встреча из цикла прошла с сотрудниками Медиацентра Салехард. Инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по городу Салехарду Мария Демина рассказала о распространенных видах мошенничества и схемах обмана, призывая всех быть осторожными и не делиться конфиденциальной информацией с незнакомыми лицами.