КИЕВ, 13 января, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность снижения возраста мобилизации до 18 лет в случае продолжения военной и финансовой помощи от Соединенных Штатов.
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