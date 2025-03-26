Жесткие меры: в России могут расширить список причин для усыпления животных

Депутаты Госдумы одобрили ряд поправок, касающихся безнадзорных животных и их содержания. В числе возможных нововведений не только увеличение штрафов для безответственных граждан, но и жесткие меры, касающиеся усыпления кошек и собак, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.