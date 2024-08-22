ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров по прекращению огня в секторе Газа Палестинское движение ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров по прекращению огня в секторе Газа.
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ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров по прекращению огня в секторе Газа Палестинское движение ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров по прекращению огня в секторе Газа.
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