Театр абсурда
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Театр абсурда

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День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством

День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством

Объявление о том, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в мае отправится с визитами в Россию и Китай, окончательно прояснило ситуацию вокруг празднования 80-летия Победы — на Красной площади в Москве соберутся лидеры Мирового Большинства.

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