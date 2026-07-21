Страна и люди
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Страна и люди

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Канада обвинила США в загрязнении воздуха

Канада обвинила США в загрязнении воздуха

В Канаде выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США. Заявление было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил в том же самом канадские власти, пишет The Guardian.

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