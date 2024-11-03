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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Реднапп про 1:1 «МЮ» и «Челси»: «Иногда это было похоже на игру команд из паба, было тяжело смотреть»

«Временами это было похоже на игру команд из паба. Ее было тяжело смотреть. В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» играл и хуже, но их не превзошли и не перехитрили.

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