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Автоэксперт Попов назвал температурный ориентир для смены летних шин

Автоэксперт Попов назвал температурный ориентир для смены летних шин

Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал переходить на зимнюю резину при среднесуточной температуре около +6 градусов в течение недели.

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