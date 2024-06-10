Недоброжелатели врио начальника МЧС Кубани продолжают очернять его имя

В публикациях анонимного телеграм-канала ВЧК-ОГПУ продолжается серия сомнительных вбросов, которые очерняют имя врио начальника ГУ МЧС Краснодарского края Сергея Симоненко, который является главным претендентом на пост руководителя краевого ведомства.
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